Ginocchiata all'Arbitro: Allenatore Squalificato per Due Anni, Sanzioni Pesanti dalla Lega Nazionale

Il verdetto disciplinare è stato emesso dopo l'incidente avvenuto durante la partita Treglio-Calcio Torrevecchia della scorsa domenica, che ha visto l'allenatore del Treglio, Pierluigi Russo, coinvolto in un gesto grave nei confronti dell'arbitro. Il giudice della Lega Nazionale Dilettanti, sezione Chieti, ha preso una dura decisione, squalificando l'allenatore per due anni.

Oltre alla squalifica personale, il provvedimento impone anche una multa di 150 euro alla società sportiva e la perdita della partita a tavolino con il punteggio di 0-3. L'allenatore non potrà tornare in campo fino al 31 dicembre 2026, in seguito alla sua condotta scorretta durante la partita di campionato contro il Calcio Torrevecchia.

La decisione è giunta in seguito a un episodio avvenuto nel finale del secondo tempo, quando Russo, dopo aver insultato l'arbitro mentre quest'ultimo raccoglieva un cartellino caduto, ha colpito l'ufficiale con una ginocchiata al viso, causandogli dolore e facendolo cadere a terra. L'arbitro aveva quindi deciso di sospendere la partita.

Il provvedimento disciplinare, oltre a punire l'allenatore e la squadra, sottolinea l'importanza di preservare il rispetto e la correttezza nei confronti degli arbitri e di tutte le figure coinvolte nelle competizioni sportive.