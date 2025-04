Giorgia Meloni in Abruzzo: visita storica tra l'Amerigo Vespucci e il giuramento dei Vigili del Fuoc

La premier partecipa all'arrivo dell'Amerigo Vespucci a Ortona e al giuramento dei Vigili del Fuoco all'Aquila, rafforzando il legame con la regione.

Oggi, 4 aprile 2025, l'Abruzzo è teatro di due eventi di rilevanza nazionale che vedono la partecipazione del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. La giornata ha inizio a Ortona, dove la premier è attesa alle 10:45 per assistere all'arrivo della nave scuola Amerigo Vespucci, simbolo dell'eccellenza e della tradizione marinara italiana. Successivamente, Meloni si recherà all'Aquila per presenziare al giuramento del 99° corso degli Allievi Vigili del Fuoco, una cerimonia che, per la prima volta, si svolge al di fuori delle Scuole Centrali Antincendi di Roma.​

L'Amerigo Vespucci, impegnata in un tour mondiale iniziato il 1° luglio 2023, fa tappa per la prima volta in Abruzzo, precisamente nel porto di Ortona. La nave, considerata una delle più belle al mondo, rappresenta un vanto per la Marina Militare Italiana e un simbolo del Made in Italy nel mondo. L'arrivo dell'imbarcazione è accompagnato dal Villaggio Italia, un'iniziativa promossa dal Ministero della Difesa con la collaborazione di dodici ministeri, volta a promuovere le eccellenze italiane nei settori della cultura, innovazione, gastronomia, scienza e industria. L'evento è stato reso possibile anche grazie al contributo del gruppo industriale abruzzese Toto Holding, che ha sostenuto l'iniziativa per sottolineare il proprio impegno nello sviluppo della regione.

Dopo la visita a Ortona, la premier si sposterà all'Aquila per partecipare alla cerimonia di giuramento degli 880 allievi del 99° corso dei Vigili del Fuoco. La scelta del capoluogo abruzzese per questa cerimonia è altamente simbolica, poiché testimonia il profondo legame tra la città e il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, consolidatosi in seguito al terremoto del 2009. Il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ha sottolineato l'importanza di questo evento, evidenziando che in futuro la città ospiterà la nuova Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco, grazie a un finanziamento governativo di 19 milioni di euro che si aggiunge ai 16 milioni già stanziati.

Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha definito questa giornata come "storica", evidenziando l'attenzione concreta del governo nazionale verso il territorio abruzzese. La presenza della premier Meloni a questi eventi sottolinea l'importanza attribuita alle tradizioni e alle istituzioni locali, rafforzando il legame tra il governo centrale e la regione.

La giornata odierna rappresenta dunque un momento significativo per l'Abruzzo, che celebra sia l'arrivo di una nave emblematica della tradizione italiana sia il solenne giuramento di nuovi servitori dello Stato, alla presenza delle più alte cariche istituzionali.