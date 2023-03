Giornata della Donna, a L'Aquila presentato programma del "Marzo in Rosa"

Il ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella, sarà all'Aquila giovedì 2 marzo, in occasione del primo appuntamento di "Marzo in rosa", il programma delle iniziative del Comune dell'Aquila per il mese dedicato alla donna, presentato dal sindaco Pierluigi Biondi e dall'assessore alle Pari opportunità, Ersilia Lancia.

Cinque eventi previsti.

Il primo, 2 marzo, ore 11 a palazzo Fibbioni, con il convegno "Inverno demografico: quale futuro in Italia?" con la ministra Roccella e con i giornalisti Diodato Pirone e Luca Cifoni, autori del libro "La trappola delle culle".

Il 7 e l'8 marzo, su proposta dell'Anci, per solidarietà alle cittadine afghane e iraniane, la Fontana luminosa sarà colorata di giallo. L'8 marzo, Giornata internazionale della Donna, si terrà un incontro con Shahed Sholeh, referente dell'Associazione delle donne democratiche iraniane in Italia (Addi).

Giovedì 9 marzo, alle 21, al Ridotto del teatro comunale, lo spettacolo teatrale con Debora Villa "Gli uomini vengono da Marte, le donne da Venere", con ingresso libero.

Il 10 marzo, dalle 10.30, il convegno "365 giorni donna", a palazzo Fibbioni. Saluti del prefetto dell'Aquila, Cinzia Torraco e l'assessore Lancia.

Interverranno: Francesca Caroccia dell'Università dell'Aquila, delegata all'Uguaglianza e alle Pari opportunità, sul tema "Discriminazione di genere e nuove tecnologie: sfida o opportunità?". Vittoria Doretti, ideatrice del Codice rosa, interverrà su "Lavorare in squadra per il contrasto alla violenza di genere e ai crimini di odio". Simona Giannangeli, avvocata, del Centro antiviolenza per le donne dell'Aquila, e Roberta D'Avolio, sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale dell'Aquila e magistrato referente per i reati di codice rosso, parleranno del tema "Le donne offese dai reati di violenza di genere: normativa e buone prassi tra procura e centri antiviolenza".

Chiude il cartellone, il 18 marzo nel centro studi La Meta, l'iniziativa "Un momento tutto mio": dalle 10 alle 19. "L' 'Inverno demografico' - ha spiegato l'assessore Ersilia Lancia - è il tema di dibattito con il ministro per le possibilità delle amministrazioni locali per interventi attivi".