Giornata della memoria in ricordo delle vittime della Mafia, le celebrazioni a Pescara

Il 1° marzo 2017, con voto unanime lo Stato Italiano ha approvato la legge che istituisce la “Giornata della Memoria in ricordo delle vittime delle mafie”, per assicurare la stessa dignità alla memoria di tutte le vittime e ricordarle indistintamente in un grande abbraccio, costruire una memoria comune partendo dalle persone, dai loro nomi e cognomi, dalle storie delle vittime delle stragi, del terrorismo e del dovere, da chi ha combattuto le mafie a viso scoperto e non si è fatto intimidire dalle minacce e dai ricatti. Perché tra le vittime non ci sono solo persone che tutti ricordano come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ma, soprattutto, più di 1000 persone comuni, poliziotti, carabinieri, giornalisti, imprenditori, sacerdoti.

Anche quest’anno il Premio Paolo Borsellino celebra questa giornata con due appuntamenti:

GIOVEDI 23 Marzo alle ore 10,30 all’auditorium “Flaiano” di Pescara con l’incontro a cui prenderà parte Giuseppe Costanza, autista di Giovanni Falcone sopravvissuto alla strage di Capaci.

Per celebrare la giornata a Pescara interverranno con i loro saluti: Giancarlo Di Vincenzo (Prefetto di Pescara); Lorenzo Sospiri (Presidente del consiglio regionale d’Abruzzo) ; Carlo Masci (Sindaco di Pescara); Barbara Del Bono ( magistrato della Anm Abruzzo) Luigi Liguori (Questore di Pescara); Daniela Puglisi (Ufficio scolastico regionale) Riccardo Barbera (Comandante Prov. Carabinieri Pescara); Catello Esposito (comandante gruppo guardia di Finanza Pescara).

L’incontro IN DIRETTA streaming per le scuole ed i cittadini che volessero seguirla sarà presentato dai testimoni del premio Francesca Martinelli e Graziano Fabrizi.