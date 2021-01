Giorno della Memoria, l'Università dell'Aquila ospita Bruno Maida

Maida ci parlerà di un aspetto specifico della persecuzione razziale in Italia, quello che ha coinvolto l'infanzia ebraica tra il 1938 e il 1945.

Raramente ci si è soffermati a riflettere su cosa abbiano significato quei tragici sette anni per i bambini italiani: in dialogo con Simona Troilo, docente di Storia contemporanea presso il Dipartimento di Scienze umane, Bruno Maida ci aiuterà a ripercorrere i tratti essenziali di quella dolorosa vicenda in equilibrio tra racconto divulgativo e ricostruzione storiografica. L'incontro si terrà mercoledì 27 gennaio 2021 a partire dalle ore 18.00 e sarà aperto al pubblico.