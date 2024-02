Giovane Arrestato a Villamagna: Tentata Estorsione e Lesioni ai Carabinieri

Una scena di tensione si è verificata ieri sera a Villamagna, quando un giovane di 26 anni è stato arrestato dai carabinieri per tentata estorsione e per aver ferito uno dei militari alla mano. G. E., residente a Chieti, è stato accusato di lesioni personali aggravate, tentata estorsione mediante violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Il dramma ha avuto luogo dinanzi alla casa della madre, dove il giovane è giunto in taxi. Già in uno stato di alterazione, ha iniziato a urlare esigendo dalla madre 250 euro, senza fornire alcuna motivazione per la richiesta.

Secondo quanto riportato dall'agenzia Ansa, il giovane avrebbe sostenuto di avere debiti da saldare, prima menzionando un coinquilino e poi degli zingari, ai quali avrebbe dovuto pagare stupefacenti. Nonostante la donna avesse chiamato il numero di emergenza 112, limitandosi solo a pagare la corsa del taxi dal balcone, il figlio ha manifestato violenza nei suoi confronti. Fortunatamente, l'intervento tempestivo dei carabinieri ha impedito ulteriori danni: durante la colluttazione, uno dei militari ha riportato lesioni alla mano.

Il giovane è stato immediatamente portato in caserma e arrestato. L'arresto è stato convalidato, e su richiesta del pm Luisa Bertini, il giudice del Tribunale di Chieti, Morena Susi, ha ordinato la custodia cautelare in carcere. L'udienza è stata programmata per il prossimo 29 febbraio.