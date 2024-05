Giovane Minaccia con Coltello dopo Aver Svaligiato un Benzinaio

Un 22enne è stato arrestato ieri mattina a Portanuova dopo aver minacciato un uomo con un coltello durante una lite in strada. L'intervento della Squadra Volante ha permesso di ricollegare il giovane al furto avvenuto poche ore prima in un distributore di benzina su via Tiburtina, grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza.

Gli agenti, allertati da una segnalazione al 112, sono intervenuti tempestivamente per sedare una lite tra due uomini. Durante l'identificazione, hanno notato dei dettagli sospetti sulla giacca del 22enne, che corrispondevano a quelli visti nelle riprese video del furto al distributore di benzina. Il ladro aveva forzato l'ingresso dell'ufficio e asportato vari beni.

Gli agenti hanno perquisito il giovane, trovando alcuni oggetti rubati nel furto. Il 22enne è stato quindi denunciato per furto aggravato e minacce aggravate.