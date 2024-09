Giovane aquilano danneggia statua della Madonna, la madre filma l’atto vandalico

Un giovane aquilano incide simboli religiosi e danneggia una statua sacra in una chiesa locale mentre la madre lo filma.

Nell'estate del 2023, un ventenne residente a L'Aquila si è reso protagonista di un grave atto di vandalismo all'interno della chiesa di San Pio X. Il giovane, già indagato per danneggiamento e offese a confessione religiosa, ha sfregiato una statua della Madonna mentre la madre, incredibilmente, riprendeva l’intera scena con il suo smartphone. L’accaduto ha portato all’apertura di un’indagine da parte del pubblico ministero Marco Maria Cellini, il quale ha richiesto che il ragazzo venga sottoposto a giudizio.

L'episodio, avvenuto al termine di una funzione religiosa, ha visto il giovane avvicinarsi alla statua della Madonna una volta che i fedeli avevano lasciato la chiesa. Qui, ha inciso un tetragramma biblico – YHWH, ovvero le quattro lettere che nella tradizione ebraica indicano il nome di Dio, Yahweh – su una parte della mantella della statua. Successivamente, il giovane ha tirato giù l’opera dal piedistallo, provocandole gravi lesioni al braccio destro e alle gambe. Quello che rende la vicenda ancor più scioccante è il ruolo della madre, che, invece di fermare l’azione, ha filmato l'intero episodio con il suo telefonino.

Il danno provocato alla statua è stato significativo e ha suscitato grande indignazione all'interno della comunità religiosa e cittadina. Non è ancora chiaro il motivo dietro questo gesto, ma le autorità competenti stanno cercando di stabilire se ci siano motivazioni di carattere ideologico o psicologico dietro l'atto. La chiesa di San Pio X, conosciuta per essere un punto di riferimento spirituale nel quartiere, si trova ora a dover fronteggiare le conseguenze di questo gesto, con i fedeli che hanno espresso profonda tristezza per l'accaduto.

Atti di danneggiamento come questo possono avere serie ripercussioni legali, soprattutto quando sono coinvolti simboli di particolare valore per una determinata confessione religiosa. Il codice penale italiano prevede infatti pene severe per reati di questo tipo, che includono sia la detenzione che sanzioni pecuniarie. Le indagini sono ancora in corso, e si attendono sviluppi sulle eventuali misure che verranno adottate nei confronti del giovane.

Questi episodi di vandalismo religioso sono un fenomeno che, seppur raro, solleva interrogativi sul rispetto delle diverse fedi e sull'importanza della tutela dei luoghi sacri. Nel frattempo, la comunità parrocchiale di San Pio X si è stretta attorno alla propria statua danneggiata, sperando in un intervento riparatore che possa restituire alla Madonna la sua integrità originale.