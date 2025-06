Giovani armati di machete terrorizzano Pescara: la polizia indaga sull’accaduto oggi pomeriggio

Con machete in mano e fughe repentine, due gruppi di ragazzini si sono affrontati in pieno centro, allarme scattato da testimoni, sequestrato l’arma, ora analisi video in corso.

Mercoledì pomeriggio, in via Firenze, zona centrale di Pescara frequentata da passanti e residenti, si è verificata una rissa tra due gruppi di giovani: nel corso del diverbio, qualcuno ha tirato fuori un machete, provocando panico tra i presenti. Nonostante la tensione elevata, fortunatamente non ci sono stati feriti.

All’arrivo delle pattuglie della Polizia di Stato e dei Carabinieri, intorno alle 19:00, i ragazzi si erano già dileguati. Gli agenti della Squadra Volante hanno recuperato e sequestrato il machete, attualmente al centro delle indagini. Sul posto, testimoni oculari hanno fornito le prime dichiarazioni, e commessi presenti in un negozio hanno espresso momenti di grave spavento.

Le autorità stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza installate nella zona per ricostruire dinamiche e identificare i responsabili. Resta da chiarire se si tratti di minorenni o maggiorenni e quali motivazioni abbiano scatenato la violenza.