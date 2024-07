Giovanni Toti Resta Ai Domiciliari: I Giudici Rigettano la Richiesta di Revoca

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, rimarrà ai domiciliari a seguito della decisione dei giudici del Riesame del tribunale di Genova, che hanno respinto l'istanza di revoca delle misure cautelari. Toti era stato arrestato il 7 maggio con l'accusa di corruzione, e la sua richiesta di modificare gli arresti domiciliari è stata respinta, mantenendolo quindi sotto custodia nella sua residenza ad Ameglia, La Spezia.

Nel dettaglio, i giudici hanno anche rigettato le alternative proposte dalla difesa di Toti, incluse misure attenute come l'obbligo di dimora ad Ameglia o il divieto di dimora a Genova. La decisione è stata presa dopo un'udienza tenutasi l'8 luglio, con i giudici che hanno preso due giorni di tempo per deliberare prima di emettere il verdetto.

L'ordinanza, lunga 33 pagine, evidenzia che sebbene siano state ridotte le cautele riguardanti le garanzie di indagine, le preoccupazioni riguardo al rischio di reiterazione del reato sono rimaste determinanti nel respingere la richiesta di modifica delle misure cautelari. In seguito alla decisione, l'avvocato di Toti aveva annunciato l'intenzione di presentare ricorso in Cassazione in caso di diniego della richiesta di revoca degli arresti domiciliari.

La situazione continua a evolversi mentre Toti resta sotto inchiesta e continua il processo legale che ne determinerà il futuro.