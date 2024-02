Gipi porta all'Aquila il suo "Stacy" e incontra gli studenti Abaq

Giornata dedicata al fumetto d'autore quella di domani per gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila e, nel pomeriggio, per il grande pubblico.

Invitato dal prof. Michael Rocchetti, in arte Maicol&Mirco, come ospite degli incontri "in accademia" il maestro del fumetto Gipi, al secolo Gian Alfonso Pacinotti risponderà alle domande degli studenti sulla nona arte e nel pomeriggio dalle 14.30 alle 16.30 presenterà al pubblico la sua ultima opera, Stacy edita da Coconino Press.

Il programma:

Vivisezione del fumetto #1

a cura di Michael Rocchetti

Martedì 27 febbraio 2024

Teatro dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila

ore 10:00 Incontro con gli studenti

ore 14:30 presentazione pubblica del libro Stacy, edito da Coconino Press

Martedì 27 febbraio, all’interno del ciclo di incontri “Vivisezione del Fumetto” ideato dal prof. Michael Rocchetti (Maicol & Mirco), l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila ospita Gian Alfonso Pacinotti in arte Gipi.

L’incontro è strutturato in due momenti: la mattina il celebre fumettista, illustratore e regista italiano incontra gli studenti ABAQ per un workshop intensivo; nel pomeriggio (dalle 14:30) presentazione, in un incontro aperto al pubblico, del libro Stacy, edito da Coconino Press. Un fumetto feroce e divertentissimo, che ha il coraggio di guardare dritto in faccia i propri demoni interiori e le storture della società in cui viviamo. Un libro in grado di ampliare gli orizzonti del romanzo, travalicando e giocando con i confini del racconto a fumetti.