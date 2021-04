Giro d'Italia, l'Abruzzo si prepara per le tappa della Corsa rosa

A un mese dalla partenza del Giro d'Italia l’Abruzzo si prepara al grande evento ciclistico con le sue città di tappa. Quest'anno la corsa rosa toccherà l'Abruzzo con tre partenze e un arrivo:

14 maggio Notaresco

16 maggio Castel di Sangro

16 maggio Campo Felice - Rocca di Cambio

17 maggio L'Aquila

L'assessorato allo Sport della Regione Abruzzo per presentare questo importante appuntamento con lo sport e la promozione del territorio su 200 testate giornalistiche internazionali accreditate per il Giro, porterà in Abruzzo, in esclusiva, l'originale Trofeo Senza Fine edizione 2021.

La conferenza stampa di presentazione delle Città di Tappa si svolgerà venerdì 9 aprile alle ore 10.30 nell'auditorium della sede della Regione Abruzzo, palazzo Silone L'Aquila.

Saranno presenti, tra gli altri, Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale ciclismo e Stefano Garzelli, già vincitore del Giro d'Italia e commentatore sportivo, Giulio Ciccone ciclista, Mauro Vegni direttore Giro d'Italia, Gianluca Ginoble componente del gruppo musicale Il Volo. Per l'occasione sarà esposto il Trofeo Senza Fine.

Il Trofeo seguirà un programma di esposizione in tutte le città di Tappa:

-8 aprile ore 19 L'Aquila, Piazza Duomo accensione della cattedrale di rosa

-9 aprile ore 10.30 L'Aquila, Regione Abruzzo

-9 aprile ore 15.30 Teramo, Provincia di Teramo

-10 aprile ore 11.00 Castel di Sangro, Piazza Plebiscito

-10 aprile ore 16.30 Campo Felice - Rocca di Cambio