Giulianova: Ecco i Nomi del Nuovo Consiglio Comunale

A seguito delle recenti elezioni amministrative a Giulianova, è stata definita la composizione del nuovo Consiglio Comunale. Il sindaco Jwan Costantini, rieletto al primo turno con il 61,92% dei consensi, guiderà una maggioranza composta da undici consiglieri.

Maggioranza:

Giulianova Turismo (3 consiglieri): Paolo Giorgini (campione di voti con 513 preferenze), Nausicaa Cameli (363 preferenze), Marco Di Carlo (208 preferenze).

Paolo Giorgini (campione di voti con 513 preferenze), Nausicaa Cameli (363 preferenze), Marco Di Carlo (208 preferenze). Jwan Costantini Sindaco (2 consiglieri): Marco Cartone (214 preferenze), Paolo Bonaduce (137 preferenze).

Marco Cartone (214 preferenze), Paolo Bonaduce (137 preferenze). Obiettivo Giulia-Nova (2 consiglieri): Roberto Mastrilli (374 preferenze), Federico Montebello (262 preferenze).

Roberto Mastrilli (374 preferenze), Federico Montebello (262 preferenze). Fratelli d'Italia (2 consiglieri): Matteo Francioni (355 preferenze), Maria Luigia Orfanelli (175 preferenze).

Matteo Francioni (355 preferenze), Maria Luigia Orfanelli (175 preferenze). Forza Italia (1 consigliere): Lidia Albani (322 preferenze).

Lidia Albani (322 preferenze). Verso (1 consigliere): Riccardo Cicchella (177 preferenze).

Opposizione:

Candidata sindaca Alberta Ortolani: Accompagnata da Oreste Marchionne (187 preferenze) e Alessandra Matone (152 preferenze) del Partito Democratico.

Accompagnata da Oreste Marchionne (187 preferenze) e Alessandra Matone (152 preferenze) del Partito Democratico. Il Cittadino Governante (1 consigliere): Franco Arboretti (357 preferenze).

Franco Arboretti (357 preferenze). Candidato sindaco di sinistra: Daniele Di Massimantonio.

Lega e Noi Moderati non avranno rappresentanza nel nuovo consiglio comunale, mentre il Movimento 5 Stelle, facente parte della coalizione di Ortolani, non è riuscito a ottenere seggi. Inoltre, il quarto sfidante di Costantini, Romolo Lanciotti, non è stato eletto.