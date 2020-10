Giunta Regione Abruzzo, Quaresimale e D'Amario al posto di Fioretti e Febbo

Il Presidente della Giunta Regionale ha nominato Daniele D'Amario assessore alle Attività Produttive in sostituzione di Mauro Febbo, attribuendogli le medesime deleghe.

Di conseguenza, in virtù del limite statutario previsto per gli assessori 'esterni' al Consiglio regionale, ha provveduto a sostituire l'assessore Piero Fioretti, al quale va il personale ringraziamento del Presidente e della Giunta per la collaborazione prestata e il lavoro svolto sinora, con il consigliere Pietro Quaresimale.

Ai nuovi assessori l'augurio di una proficua attività, nella certezza che sapranno essere all'altezza del compito loro affidato.