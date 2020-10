Il presidente Marco Marsilio ha firmato questa mattina il decreto con il quale ha rimosso dall'incarico l'assessore Mauro Febbo, assumendo temporaneamente le deleghe a lui attribuite.

Il presidente Marsilio ha ringraziato Mauro Febbo per l'ottimo lavoro svolto e la collaborazione dimostrata in ogni momento, certo che saprà assicurare il suo contributo all'azione di governo dai banchi della maggioranza in Consiglio regionale.