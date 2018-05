"Giusto tra le Nazioni", a Torre dei Passeri cerimonia per il campione Gino Bartali

Salvò la vita di centinaia di ebrei pedalando ogni giorno da Firenze ad Assisi. Sfidò i soldati nazisti nascondendo, tra il settembre del 1943 e il giugno del 1944, documenti falsi nel telaio della bicicletta, quando era già un campione amato da tutti.

Il ricordo di Gino Bartali, fuoriclasse del ciclismo italiano, dichiarato “Giusto tra le nazioni” dallo Yad Vashem, il memoriale ufficiale israeliano delle vittime dell'olocausto fondato nel 1953, scandirà la celebrazione dei Giusti fra le Nazioni. Anche quest’anno il Comune e l’Istituto Tecnico Economico, diretto da Patrizia Corazzini, hanno aderito alla Giornata dei Giusti, istituita nel 2012 dal Parlamento europeo per ricordare gli uomini e le donne che, con il loro coraggio, hanno soccorso e difeso i perseguitati durante genocidi e totalitarismi, organizzando un’iniziativa in programma venerdì 11 maggio al Parco dei Giusti di via Einaudi (ore 11.00).

Il nome di Gino Bartali (1914- 2000) è stato inciso su una nuova mattonella all’'ingresso del Parco dei Giusti di Torre de’ Passeri, accanto a quella di Azucena Villaflor, Giusta fra le Nazioni e tra le fondatrici del movimento delle madri di Plaza de mayo e quelli dei giusti d’Abruzzo Vincenzo Baccalà di Lanciano, Alfredo e Giulia De Marco e Giuseppina Rucci di Atessa , Roberto Castracane di Villa Santa Maria, Emidio e Milietta Iezzi di Guardiagrele e Don Gaetano Tantalo di Villavallelonga – L’Aquila).

Al campione del ciclismo Gino Bartali, il Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi conferì, nel 2006, la Medaglia d’oro al valor civile e lo Stato d’Israele assegnò, nel 2013, l’onorificenza di Giusto tra le Nazioni per avere agito “in modo eroico, a rischio della propria vita e senza interesse personale, per salvare gli ebrei dalla Shoah”.

Nel corso della cerimonia al Parco dei Giusti, alla presenza delle autorità e degli studenti, sarà tratteggiata una breve biografica di Gino Bartali, detto “Ginettaccio”, per il carattere un po’ scontroso, che tra il 1943 e il 1944, trasportò tra Firenze ed Assisi, nascondendoli nella canna, sotto il sellino o dentro le impugnature del manubrio della sua bicicletta, documenti falsificati per poi consegnarli agli ebrei che in questo modo riuscivano ad espatriare. Furono circa 800 gli ebrei tratti in salvò. Bartali, per allenarsi era noto coprire grandi distanze, quando veniva fermato e perquisito, chiedeva espressamente che la bicicletta non venisse toccata, dicendo che le diverse parti del mezzo erano state attentamente calibrate per ottenere la massima velocità.

Successivamente i presenti si trasferiranno nella vicine sede dell'’Ite, per i saluti del sindaco Piero Di Giulio, del presidente della Provincia di Pescara Antonio Di Marco e della dirigente scolastica Patrizia Corazzini. All’incontro interverrà lo storico e presidente dell'’Anpi di Chieti Filippo Paziente, che presenterà il suo libro “Gli ebrei in provincia di Chieti 1938-1944” (èDICOLA editrice, Chieti).

Al termine dell'’incontro sarà proiettato il video che documenta il recente viaggio della memoria nel campo di concentramento di Dachau a cui hanno partecipato gli studenti di Torre de’ Passeri.

“I Giusti che hanno salvato delle vite umane ci richiamano al dovere morale di prevenire i genocidi ed ogni forma di atrocità di massa. Questa Giornata – ha detto il sindaco Piero Di Giulio - è di particolare significato perché insegna alle nuove generazioni il valore della responsabilità civile e si pone in linea con le attività di studio ed approfondimenti che da tempo vengono portate avanti da Comune ed istituzioni scolastiche”.

L'’iniziativa, messa in campo dal Comune di Torre de’ Passeri e dall’'Ite, è sostenuta da Gariwo, Gardens of the Righteous Worldwide (foresta dei Giusti), un’associazione nata a Milano nel 2000 su iniziativa di Gabriele Nissim, ebreo, e Pietro Kuciukian, armeno, per ricordare le figure esemplari di resistenza morale ai regimi totalitari nella storia del Novecento, anche attraverso l'istituzione di luoghi della memoria in diverse parti del mondo.