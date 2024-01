Gli Influencer Accolgono la Regolamentazione dell'Agcom

Dopo la recente stretta dell'Autorità sulla regolamentazione del settore, gli influencer si esprimono a favore della decisione dell'Agcom, ma con una precisazione importante: "Non siamo editori". Mauri Valente, vicepresidente dell'Associazione Italiana Content & Digital Creators (Aicdc), dichiara che, in qualità di content creator, riconoscono l'importanza della trasparenza per mantenere relazioni solide con la propria community. Valente, in una nota, sottolinea che l'Aicdc è favorevole a una regolamentazione del settore e si dichiara pronta a partecipare al tavolo tecnico proposto dall'autorità garante.

Tuttavia, Valente evidenzia che influencer e content creator non possono essere automaticamente considerati editori, poiché non possiedono né hanno facoltà decisionale sui social media in cui operano. L'Aicdc chiede di coinvolgere tutte le piattaforme e di valutare le metriche che delimitano il perimetro dei professionisti inclusi. Valente afferma che ogni social network ha regole diverse, e il numero di follower e l'engagement rate non sono necessariamente metriche indicative. Per questo motivo, sottolinea la necessità di definire una regolamentazione complessiva che tenga conto delle istanze e delle esigenze di tutto il comparto, coinvolgendo tutti gli attori per riflettere su come rendere riconoscibile la pubblicità utilizzando gli strumenti più moderni messi a disposizione dalla tecnologia.