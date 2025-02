Governo italiano lancia un nuovo bonus da 190 euro: scopri come ottenerlo

Il Governo italiano ha annunciato un nuovo aiuto economico per le famiglie, introducendo un bonus da 190 euro per le spese scolastiche, estendibile a tutte le scuole. Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025, è stato confermato e potenziato un importante incentivo fiscale destinato alle famiglie con figli a carico. Il bonus scolastico, che permette di detrarre il 19% delle spese legate all’istruzione, si applica a un massimo di 1.000 euro per ogni studente, garantendo un rimborso fino a 190 euro.

Questa misura include tutte le tipologie di scuole, dalle materne alle superiori, per un totale che può rappresentare un significativo aiuto economico per molte famiglie. Non solo le spese per l’iscrizione o le rette scolastiche sono detraibili, ma anche altre voci come la mensa scolastica, le gite scolastiche e le tasse per gli esami di stato.

Un aspetto fondamentale di questo bonus è che non è necessario presentare una dichiarazione ISEE, quindi tutte le famiglie che sostengono spese per l’istruzione dei figli possono accedere senza distinzioni di reddito. Ciò rende il bonus accessibile a un ampio numero di cittadini, consentendo a molti di alleggerire il peso delle spese scolastiche.

Per richiedere il rimborso, basterà inserire gli importi spesi nella dichiarazione dei redditi (Modello 730), compilando le sezioni apposite. Sarà fondamentale conservare tutte le ricevute di pagamento e assicurarsi che i pagamenti siano tracciabili tramite strumenti come bonifici o carte di credito. In questo modo, la trasparenza sarà garantita e si ridurrà al minimo il rischio di frodi.

Tuttavia, non tutte le spese saranno detraibili. Ad esempio, l'acquisto di materiale didattico come libri, zaini e quaderni non potrà essere incluso nel bonus, suscitando alcune polemiche tra i genitori. Nonostante ciò, la detrazione copre una vasta gamma di costi che supportano l'educazione, facilitando le famiglie nella gestione economica delle necessità scolastiche.