Gran Sasso: incontro tra FI Abruzzo e il Ministro dell'Ambiente per discutere i nuovi vincoli

“Il Ministro dell’Ambiente Pichetto Fratin ha preso l’impegno di organizzare a breve ulteriori incontri al Ministero per monitorare l’applicazione del provvedimento e le soluzioni per garantire l’adeguato sviluppo dell’area territoriale interessata senza ledere i legittimi interessi delle popolazioni e delle amministrazioni interessate.”

Lo ha dichiarato il vice Presidente del Consiglio regionale, Roberto Santangelo, al termine dell’incontro avuto oggi a Roma con il Ministro dell'Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin. Santangelo ha anche espresso gratitudine al Presidente della Commissione Affari Costituzionali, on. Nazario Pagano “per la rapidità con la quale ha organizzato questo primo confronto con il Ministro sul provvedimento della Giunta regionale approvato il 28 dicembre, riguardante i nuovi vincoli ambientali che potrebbero avere un impatto molto negativo sullo sviluppo turistico del Gran Sasso e del territorio aquilano”.

“Durante l’incontro - ha aggiunto Santangelo - ho evidenziato la complessità della transizione del Gran Sasso da Sito di interesse comunitario (Sic) a Zona speciale di conservazione (Zsc). Un cambiamento che il Ministro ha riconosciuto come molto delicato, prendendo l'impegno di monitorarlo con la massima attenzione e cautela.”

Per il vice segretario provinciale di Forza Italia Giorgio De Matteis “l’incontro di oggi segna l'avvio di una serie di discussioni pianificate per affrontare le ripercussioni sulle attività agro pastorali dell'area ZSC e le questioni legate al piano d'aria approvato nel 2004, che include la gestione degli impianti e delle nuove locazioni."