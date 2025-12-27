Gran Sasso, stop alle ricerche: meteo avverso frena le operazioni sul massiccio

La Prefettura sospende temporaneamente le attività per la scarsa visibilità in quota, valutando una possibile ripresa non appena le condizioni atmosferiche torneranno favorevoli.

Le ricerche sul Gran Sasso dell’escursionista polacco disperso, Karol Brozek, hanno subito una sospensione temporanea a causa del maltempo persistente che interessa le aree d’alta quota. L’uomo risulta scomparso da Campo Imperatore dallo scorso 19 novembre, e le operazioni di soccorso hanno dovuto fare i conti, nelle ultime ore, con una visibilità fortemente compromessa.

La decisione di interrompere le attività è stata assunta dal coordinamento in Prefettura, che ha ritenuto eccessivo il rischio per le squadre impegnate. Nebbia fitta, perturbazioni e condizioni meteo instabili sulle cime del Gran Sasso rendono infatti complessa ogni manovra, riducendo drasticamente le possibilità di individuazione del disperso.

Da settimane sono impegnati sul campo gli operatori del CNSAS, del SAGF e del Vigili del Fuoco, che hanno lavorato anche con l’ausilio di droni e strumentazioni tecnologiche avanzate. Le condizioni ambientali, tuttavia, hanno spesso imposto interventi estremamente cauti, su terreni impervi e soggetti a rapidi cambiamenti climatici.

Secondo quanto riferito, proseguire le ricerche in assenza di visibilità esporrebbe i soccorritori a pericoli elevati, senza garantire risultati concreti. Per questo motivo è stato deciso uno stop, in attesa di un miglioramento del quadro meteorologico.

La ripresa delle operazioni sarà valutata nei prossimi giorni dalla Prefettura dell'Aquila, che monitora costantemente l’evoluzione del meteo. Le previsioni indicano segnali di lento miglioramento, elemento che potrebbe consentire una nuova pianificazione degli interventi non appena le condizioni torneranno compatibili con la sicurezza delle squadre.