Grande Prova degli Atleti Aquilani del Karate CPGA, 5 ori e 2 bronzi nel Trofeo Marche

Domenica 9 febbraio, presso il palazzetto dello sport di Tolentino (Macerata), si è svolta la 1a Tappa del Trofeo Marche di Karate, competizione organizzata dal Comitato Regionale FIJLKAM Marche.

Il Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate, guidato dal M° Benedetto Arnone, ha riportato ottimi risultati nella specialità kata, confermando l’alto livello dei suoi atleti.

Di Giacomantonio Marco, Medaglia di Bronzo categoria Esordienti cinture marroni/nere;

Campetta Gabriele, Medaglia d’Oro, categoria Esordienti, cinture verdi/blu;

Morelli Filippo, Medaglia d’Oro, categoria Cadetti, cinture marroni/nere;

Caraccia Filippo, Medaglia di Bronzo, categoria Cadetti, cinture marroni/nere;

D’Ascenzo Mariasole, Medaglia d’Oro, categoria Cadette, cinture marroni/nere;

Di Giacomatonio Anna, Medaglia di Bronzo, categoria Juniores, cinture marroni/nere;

Scorrano Sofia, Medaglia d’Oro, categoria Seniores, cinture arancio/verdi/blu;

Arnone Federico, Medaglia d’Oro, categoria Seniores, cinture marroni/nere;

Marenna Arianna, 5o posto, categoria Juniores, cinture marroni/nere;

Ferretti Pietro, 5o posto, categoria esordienti, cinture marroni/nere;

Marenna Simona, 7 o posto, categoria Esordienti, cinture gialle/arancio;

Cicchetti Giuliano, 7 o posto, categoria Esordienti, cinture verdi/blu.

La competizione, ottimo banco di prova per i neo-agonisti e per gli agonisti di maggiore esperienza ha permesso agli atleti aquilani di verificare il livello di preparazione in vista dei Campionati Regionali valevoli come qualificazioni alle Finali Nazionali di categoria.

La scuola di karate del Centro Polisportivo Giovanile Aquilano, diretta dal M° Benedetto Arnone, conferma la sua qualità nella preparazione e formazione di atleti di alto profilo diversi dei quali rappresentano il karate italiano nel mondo.

Il karate disciplina marziale e modello sportivo conferma essere un’attività ricca di principi e contenuti, considerati di grande aiuto nella corretta crescita e sviluppo dei ragazzi, dando modo di sperimentare l’equazione che a maggior impegno seguono migliori risultati.

Complimenti ragazzi, avanti così!