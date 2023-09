Grave Incidente Vicino alla Stazione Ferroviaria di Roseto: Due Donne Investite

Nelle prime ore della mattina, intorno alle 6:50, si è verificato un grave incidente a Roseto, nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Due donne, rispettivamente di 68 e 39 anni, sono state travolte da un'auto mentre si trovavano in quella zona. L'impatto è stato devastante, e le due vittime hanno riportato gravi traumi a seguito dell'incidente.

Le squadre del 118 sono state prontamente allertate e si sono recate sul luogo dell'incidente per prestare soccorso alle due donne ferite. Dopo aver effettuato le valutazioni mediche iniziali, gli operatori sanitari hanno deciso di trasferire entrambe le vittime presso l'ospedale di Giulianova, dove potranno ricevere le cure e le attenzioni necessarie per le loro ferite.

Le circostanze esatte che hanno portato a questo tragico incidente non sono ancora chiare, ma le indagini sono già state avviate dalla polizia stradale. Si procederà a ricostruire l'accaduto e ad accertare eventuali responsabilità. Nel frattempo, la comunità locale resta in apprensione e spera in un pronto recupero per le due donne coinvolte nell'incidente.