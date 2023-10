Grave Incidente sulla Tiburtina: 55enne in Ospedale Dopo Scontro con Monopattino

Un incidente questa mattina sulla Tiburtina ha portato a gravi conseguenze per un uomo di 55 anni, ora ricoverato in Neurochirurgia. La collisione è avvenuta quando il malcapitato, a bordo di un monopattino elettrico, è entrato in contatto con un'automobile mentre si trovava all'altezza della rotatoria dell'uscita della variante alla strada statale 16.

Le circostanze che hanno portato a questo scontro sono ancora oggetto di indagine da parte delle autorità competenti. Dopo l'impatto, l'uomo è precipitato a terra e ha riportato lesioni che hanno reso necessario il suo immediato trasporto in ospedale. Al momento si trova nel reparto di Neurochirurgia, con una prognosi che si estende per un periodo di 30 giorni.

La polizia municipale ha effettuato i rilievi necessari per stabilire le dinamiche dell'incidente. La comunità resta in attesa di ulteriori sviluppi su questa vicenda.