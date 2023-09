Grave Incidente sulla Trignina: Due Persone Ferite

Un grave incidente stradale si è verificato sulla Strada Statale 650 "Fondo Valle Trigno", causando il blocco temporaneo del traffico in entrambe le direzioni al chilometro 52,000, precisamente a Celenza sul Trigno, nella provincia di Chieti. L'incidente è stato causato da una collisione tra due veicoli, che ha richiesto l'intervento immediato dei soccorritori.

Fortunatamente, la viabilità è stata ripristinata dopo l'intervento delle autorità e dei soccorsi. Tuttavia, due persone hanno riportato gravi ferite a seguito dell'incidente.

Non è il primo grave incidente che si verifica sulla Trignina, poiché lo scorso 30 agosto si era verificato un incidente mortale in prossimità del bivio di Fresagrandinaria. In quell'occasione, un incidente coinvolse un veicolo pesante e tre automobili, causando la perdita di vita del conducente di una delle auto coinvolte, un uomo di 82 anni originario di Montemitro. Tre altre persone rimasero ferite nell'incidente.