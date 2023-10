Grave incendio devasta mezzi e strutture dell'azienda di rifiuti del Comune dell'Aquila

Un incendio di proporzioni rilevanti è stato finalmente domato intorno alle 6:30 di stamattina, dopo aver provocato danni ingenti presso il capannone situato nella zona industriale di Bazzano di Asm spa L'Aquila. Questa azienda rappresenta la società multiservizi del comune dell'Aquila, responsabile per la gestione dei rifiuti. L'incendio ha preso avvio nelle ore notturne all'interno del capannone dove erano parcheggiati i mezzi aziendali, oltre ad ospitare il deposito di materiale plastico. Le fiamme si sono estese anche all'area destinata al deposito e stoccaggio della carta e della plastica raccolta proprio nella giornata precedente. La velocità di propagazione del fuoco e l'entità delle fiamme, insieme al numero di mezzi coinvolti, fanno supporre un'origine dolosa dell'incendio. Complessivamente, ventisei veicoli, tra camion, furgoni e autocarri, sono stati completamente distrutti, ma fortunatamente alcuni mezzi parcheggiati all'esterno dell'azienda hanno evitato il disastro.

L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco provenienti da L'Aquila e Teramo, avvenuto attorno alle 2:30, ha impedito alle fiamme di raggiungere gli uffici amministrativi dell'azienda, che sono rimasti illesi e adiacenti al capannone.

L'area coinvolta dall'incendio è stata posta sotto sequestro su disposizione della Procura dell'Aquila.

Al momento, l'azienda non ha rilasciato alcuna dichiarazione, poiché è stato dichiarato lo stato di emergenza, in quanto Asm spa svolge un servizio pubblico essenziale per la raccolta dei rifiuti. È stato istituito il Coc (Centro Operativo Comunale) per gestire l'emergenza relativa alla gestione dei rifiuti. Asm spa è responsabile della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti per il Comune dell'Aquila, San Pio delle Camere, Pizzoli, Capitignano, Montereale, Campotosto e Scoppito.