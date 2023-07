Gruppo di 30 scout si sente male sulla Maiella recuperati dai soccorsi si sospetta intossicazione

Recuperati e trasportati in diversi ospedali della provincia dopo aver iniziato ad accusare malori in prossimità di un rifugio a Castiglione Messer Marino, Un gruppo di scout è stato soccorso e recuperato dal Soccorso alpino e dal 118 dopo aver accusato malori durante un campo estivo sulla Maiella.

Gli scout, una trentina, di età compresa tra 13 e 16 anni, tutti di Pescara, avevano iniziato a stare male mentre erano in prossimità di un rifugio, nel territorio di Castiglione Messer Marino dopo una sospetta intossicazione.

Uno di loro, con il cellulare, spostandosi in una zona in cui c’era il segnale telefonico, ha contattato il 118, che ha attivato il protocollo dei soccorsi in montagna, allertando il Soccorso alpino e speleologico, che è intervenuto per recuperare i ragazzi.

Gli scout sono stati soccorsi e trasportati in diversi ospedali della provincia di Chieti.