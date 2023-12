Guida ubriaco contromano sulla A25: la Stradale evita tragedia con "Safety Car"

All'alba di oggi, la Polizia Stradale è intervenuta in modo tempestivo per evitare un grave incidente causato da un conducente ubriaco che percorreva chilometri contromano sull'autostrada A25 in direzione Roma, nei pressi del casello Chieti-Pescara. La Sala Operativa ha ricevuto la segnalazione poco prima delle 5.00 di questa mattina.

Gli operatori della Sottosezione di Pratola Peligna sono immediatamente intervenuti, implementando un servizio di "safety car" per rallentare il traffico e agevolare l'allontanamento degli automobilisti dal percorso dell'auto spericolata. Non solo il conducente viaggiava in direzione opposta, ma il veicolo era anche privo della revisione periodica obbligatoria.

La situazione è precipitata quando il veicolo è uscito contromano al casello di Bussi-Popoli. La pattuglia si è recata sul luogo e ha fermato il conducente, che stava tentando di fare inversione per tornare in autostrada. Sottoposto ai controlli, il conducente ha mostrato evidenti segni di ubriachezza, e i test hanno rivelato un tasso alcolemico ben superiore al limite consentito dalla legge. Inoltre, è emersa l'assenza della revisione periodica obbligatoria del veicolo.

Come conseguenza di queste gravi violazioni, al conducente sarà revocata la patente, e dovrà affrontare una multa di oltre ottomila euro, con il veicolo sottoposto a fermo per tre mesi. La guida in stato di ubriachezza comporterà ulteriori sanzioni fino a tremila e duecento euro e la possibilità di un arresto fino a sei mesi. Un intervento tempestivo della Polizia Stradale che ha scongiurato un potenziale disastro sulla A25.