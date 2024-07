Hotel a Rischio Chiusura: Contratti Irregolari e Normative Igieniche Ignorate

L'attività di un albergo è stata sospesa dopo un dettagliato controllo dei carabinieri, che ha rivelato gravi irregolarità sia nei contratti dei lavoratori che nelle norme igienico-sanitarie e amministrative. Il provvedimento è stato adottato dopo l'intervento della Stazione di Alba Adriatica in collaborazione con i reparti specializzati dell’Arma, tra cui il Nil di Teramo e il Nas di Pescara.

Durante l'ispezione è emerso che la struttura presentava carenze igienico-strutturali significative e non rispettava le procedure di autocontrollo previste. Inoltre, ai lavoratori non erano stati forniti i dispositivi di protezione individuale e non erano stati sottoposti a sorveglianza sanitaria, né avevano partecipato ai corsi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In totale, su sei dipendenti, quattro non erano stati regolarmente assunti, inclusa una persona non idonea a lavorare in Italia in qualità di subordinato.

Le violazioni riscontrate hanno comportato sanzioni amministrative complessive per 22.000 euro. La titolare dell'albergo è stata segnalata alle autorità competenti, compresa la Procura e le autorità sanitarie e amministrative, per le necessarie azioni legali e sanzionatorie.