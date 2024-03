I giudici dell'Aquila: Nessuna estradizione per Anan, Rischio crudeltà in Israele

Secondo quanto dichiarato dai giudici, non sussistono le condizioni per emettere una sentenza favorevole all'estradizione del detenuto, poiché è coinvolto in un procedimento penale per gli stessi reati oggetto della richiesta di estradizione, avviato dalla Procura dell'Aquila.

Nel provvedimento, i giudici dell'Aquila hanno evidenziato che le relazioni delle Ong indicano condizioni di detenzione estremamente difficili nelle carceri israeliane per i cittadini palestinesi. Queste condizioni comprendono sovraffollamento, violenze fisiche, scarsa igiene e carenze nell'assistenza sanitaria, aggravate ulteriormente a causa del conflitto armato in corso.