I vantaggi del noleggio per le aziende secondo Elis

Ogni azienda ha bisogno di avere tutto il proprio necessario sotto controllo. Ci sono alcuni servizi e prodotti che rappresentano per aziende e professionisti vere e proprie sfide da superare. Queste sfide ci portano verso investimenti in termini tecnologici e di infrastrutture sempre all’avanguardia, oltre ad attivare la necessità di sostituire le attrezzature prima che diventino obsolete.

Le aziende che scelgono la strada del noleggio si assicurano diversi vantaggi anche dal punto di vista fiscale. Innanzitutto dalla completa deducibilità dei canoni delle imposte ed il pagamento dilazionato dell’IVA corrisposta sui canoni e non anticipata sull’intero valore del bene.

Oltre a ciò, il cliente non è soggetto a limitazioni che le norme fiscali prevedono per la deducibilità dei canoni di leasing e degli ammortamenti in caso di acquisto. Ed, inoltre, il versamento dell’IRAP non è dovuto sui canoni di noleggio.

Ci sono anche numerosi benefici gestionali nella scelta di tale soluzione. In primis la procedura di attivazione del noleggio è semplice e veloce ed è sempre possibile concordare modifiche sostanziali dei contratti in corso. Il noleggio, poi, che può essere di vario genere, può estendersi da 24 a 60 mesi e nel canone è compresa l’assistenza, la manutenzione e l’assicurazione.

Oltre a questo bisogna considerare la possibilità di negoziare l’acquisto al termine della locazione, oltre alla possibilità di restituire il bene, di sostituirlo con altri sottoscrivendo un altro contratto oppure estendendo la durata della locazione stessa.

