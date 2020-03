IOMIALLENOACASA i Coach Gala e Lucci Organizzano Corsi Gratuiti su Facebook

La rinuncia agli spazi aperti, ai momenti di allenamento sta pesando moltissimo sull'umore e sulla qualità di vita degli italiani.

Proprio per questo spopola il fai da te dell'allenamento casalingo, ma spesso il "rimedio" casalingo può essere peggiore della sedentarietà così i coach del Wellbeing Lab dell'Aquila Loredana Gala e Giorgio Lucci hanno pensato a come rendere questi allenamenti divertenti, ma utili.

Così nasce il gruppo Facebook #IOMIALLENOACASA dove i due coach porteranno avanti una serie di tutorial in video gratuiti e realmente utili per tutti.

"In questa fase delicata della storia del nostro paese - ci dice Loredana Gala - abbiamo voluto dare il nostro contributo al benessere di tutti, che poi è quello che facciamo sempre."

"Così - continua Giorgio Lucci - ci è sembrato naturale riprendere da quello che già facciamo da sempre e cioè spronare tutti alla giusta attività fisica".

In questa attività non saranno soli perchè già i trainer Gianluca Troiani, Alberto Salomone e Francesco Sette della palestra World Gym Center di Sassa (Aq) hanno voluto cogliere l'appello dei colleghi e si sono messi a disposizione per integrare il progetto con altre discipline sempre con l'intento di donare benessere agli altri.

Infine spazio anche allo Yoga con i Maestri Marco Pace e al training con Daniele alias "Batta" proprio della World Gym Center.

L'iscrizione è gratuita e si potranno fruire di tutte le lezioni pubblicate, si potrà anche chiedere spiegazioni ed essere guidati dai vari coach che partecipano al progetto.

Il gruppo, creato da pochi giorni, già conta oltre 300 iscrizioni.