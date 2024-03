Il Cambio all'Ora Legale: Cosa Aspettarsi Quest'Anno e Come Prepararsi

Con il passaggio all'ora legale, le lancette dell'orologio saranno spostate in avanti di un'ora, e si dormirà un'ora in meno. Quest'anno, il cambio avverrà in una data particolare: il 31 marzo. Precisamente alle ore 2:00 di domenica 31 marzo, dovremo avanzare di un'ora le lancette dell'orologio, passando direttamente alle ore 3:00. Questo significa che avremo più luce la sera e meno al mattino. Coincidentalmente, il passaggio all'ora legale quest'anno coinciderà con la Pasqua.

Scopo dell'Ora Legale: L'obiettivo principale dell'ora legale è quello di favorire il risparmio energetico, riducendo l'utilizzo dell'illuminazione elettrica. Questo non aumenta le ore di luce disponibili, ma incoraggia un maggiore sfruttamento delle ore di luce già presenti, solitamente "sprecate" a causa delle abitudini di orario. In Italia, l'ora legale ha portato a un risparmio significativo di energia, con un risparmio annuo di circa 6 miliardi di kilowattora, equivalente al fabbisogno annuo di circa un milione di famiglie, e un guadagno economico di quasi 900 milioni di euro. Tuttavia, va notato che l'aumento delle ore di tempo libero durante il giorno potrebbe comportare un maggiore consumo di carburante, ad esempio per gli spostamenti dopo l'orario di lavoro.

Effetti sul Corpo: Il cambio all'ora legale può influenzare il nostro organismo, specialmente nei primi giorni. Alcune persone possono sperimentare disturbi del sonno e della veglia a causa dell'alterazione del ciclo sonno-veglia. Questo fenomeno è simile al jet lag sperimentato dalle persone che viaggiano in aereo attraverso fusi orari differenti, anche se in questo caso l'effetto è generalmente minore poiché il cambiamento di orario è solo di un'ora. Tuttavia, alcuni potrebbero avvertire insonnia, stanchezza e irritabilità.

Consigli Utili: Secondo il neurologo ed esperto di medicina del sonno Gioacchino Mennuni, mantenere stabile l'orario di risveglio al mattino può aiutare a preservare la regolarità del ciclo sonno-veglia. Inoltre, è consigliabile moderare il consumo di cibo e alcolici la sera. Questi accorgimenti possono facilitare l'adattamento del nostro organismo al cambiamento di un'ora. In genere, l'organismo si adatta abbastanza facilmente a questa variazione oraria minima nell'arco di 2-3 giorni, a meno di particolari condizioni o patologie.