Il Ciclone Normanno si Abbatte sull'Italia: Maltempo e Piogge da Nord a Sud

Il ciclone normanno si avvicina all'Italia, portando maltempo e piogge su tutto il Paese. Le previsioni del meteorologo Lorenzo Tedici del sito www.iLMeteo.it delineano un quadro meteo complesso: piogge, temporali e grandinate colpiranno il nord e alcune regioni del centro, mentre al sud si registreranno isolati piovaschi iniziali, seguiti da un clima relativamente caldo.

Quando e Dove:

Mercoledì 8 maggio, il ciclone si estenderà sull'Italia meridionale, coinvolgendo anche il centro. Le precipitazioni raggiungeranno il sud, mentre al nord si avranno addensamenti con possibili rovesci su alcune zone.

Quanto dura:

Giovedì 9 maggio, il maltempo colpirà nuovamente il sud, risalendo parzialmente verso il Medio Adriatico e il Lazio. Si prevedono piogge forti a causa dei contrasti termici.

Previsioni fino al Weekend:

Da venerdì, il ciclone si dirigerà verso la Grecia, lasciando un miglioramento generale nel tempo. Il fine settimana sarà caratterizzato da un clima mite e soleggiato, con qualche rovescio possibile solo in alcune zone della Calabria e della Sicilia.

Allerta Meteo in 5 Regioni:

Le regioni del sud Italia, in particolare la Sicilia, sono sotto l'effetto delle precipitazioni temporalesche. La Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse per Calabria, Basilicata, Campania e Molise, con fenomeni quali rovesci intensi, grandinate e forti raffiche di vento.