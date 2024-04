Il Freddo di Primavera Persiste: Rimpianti per la Neve Tardiva

Le temperature sotto la media stagionale continuano a caratterizzare il clima, suscitando rimpianti per il ritardo della neve e il protrarsi dell'inverno. A Roccaraso, gli impianti sciistici restano smontati, mentre le speranze si concentrano sull'arrivo dell'estate.

Un flusso di aria polare proveniente dalla Scandinavia ha portato un'ondata di freddo in tutta la penisola, causando una serie di temporali al Sud e alcune nevicate residue su Abruzzo e Molise, con le previsioni che indicano un secondo impulso freddo in arrivo dall'Europa settentrionale.

Le previsioni per il fine settimana delineano un quadro meteorologico variegato, con instabilità soprattutto al Centro e al Sud. Temporali diffusi sono attesi fino al pomeriggio di venerdì, mentre sabato e domenica vedranno un'alternanza tra momenti di instabilità e schiarite.

Nell'Alto Sangro, tuttavia, la neve tarda ad arrivare, lasciando gli impianti chiusi e causando preoccupazione tra gli imprenditori del settore turistico. La perdita del 40% delle presenze turistiche rispetto all'anno precedente conferma le difficoltà incontrate durante questa stagione invernale.

Roberto Del Castello, titolare degli impianti sciistici dell'Aremogna, esprime amarezza per il ritardo della neve e la conseguente riduzione delle presenze. Nonostante la recente nevicata, il manto nevoso risulta insufficiente per garantire un'apertura degli impianti, compromettendo le prospettive di ripresa economica.

Anche a Pescocostanzo, paese incantevole a quota elevata, l'assenza di turisti e la chiusura degli impianti rappresentano un duro colpo per gli operatori commerciali. Silvia Gizzarelli, titolare di un esercizio storico nel centro del paese, lamenta il calo delle attività e le scarse prospettive di guadagno, nonostante gli sforzi compiuti durante la stagione invernale.

Nonostante gli sforzi per mantenere viva l'attrattiva turistica della regione durante l'inverno, il ritardo della neve e le conseguenti difficoltà economiche mettono in evidenza la necessità di trovare soluzioni alternative per sostenere l'industria turistica locale durante i mesi più freddi.