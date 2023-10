Il Frutteto per gli Orsi a Villalago: una Risposta alla Fame?

La piantumazione dei primi 30 alberi da frutto nel progetto del comitato "Una foresta per Amarena" a Villalago, nel cuore del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, è un'operazione che racchiude un importante significato culturale e che ha coinvolto numerosi cittadini. Il direttore del Parco, Luciano Sammarone, ha partecipato all'evento, sottolineando l'aspetto positivo dell'iniziativa e il coinvolgimento della comunità locale.

Tuttavia, Sammarone ha voluto mettere in chiaro che il problema principale relativo agli orsi non è la fame. Nessun orso è morto per inedia, né è stato spinto a scendere nei paesi circostanti per cercare cibo. Secondo il direttore, la competizione tra gli orsi all'interno della stessa specie è uno dei principali motivi che li spinge a scendere verso le aree abitate. Negli ultimi vent'anni, sono stati registrati 46 decessi di orsi, di cui 6 causati dalla competizione intraspecifica, ossia quando un orso uccide un altro orso. Questo comportamento suggerisce che gli orsi stiano affrontando una sovrappopolazione e una competizione per il territorio.

Sammarone ha sottolineato che i principali fattori di mortalità degli orsi sono legati a fattori diversi dalla fame. Nove di loro sono stati uccisi (avvelenamento, bracconaggio, fucilate), mentre otto sono morti a seguito di investimenti stradali. Queste cause di morte sono state riscontrate soprattutto al di fuori dei confini del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, confermando che il problema principale si trova al di là dei suoi limiti.

Il direttore ha fatto appello a rafforzare i corridoi ecologici tra i parchi per consentire agli orsi di spostarsi liberamente. L'obiettivo è evitare una sovrappopolazione all'interno del Parco e offrire più spazio ai plantigradi. Sammarone ha sottolineato che la capacità portante di un territorio non è determinata solo dalla disponibilità di cibo, ma anche dallo spazio a disposizione. In questo contesto, è essenziale favorire la migrazione degli orsi verso altre aree, come il Sirente Velino, il Gran Sasso, i Simbruini, i Sibillini e il Matese.