Il Giro d'Italia fa tappa a L'Aquila, tutti gli eventi a corredo della manifestazione sportiva

Tanti eventi collaterali prepareranno la città all’arrivo della tappa aquilana del Giro d’Italia il prossimo 17 Maggio e altri sono in programma nei giorni immediatamente successivi.

Le iniziative intraprese dal comitato organizzatore sono state presentate in una conferenza stampa dal vice sindaco Raffaele Daniele, dall’assessore allo sport Alessandro Piccinini, da Vittorio Fabrizi, coordinatore del comitato organizzatore della tappa aquilana della Corsa Rosa, e da Ivan De Paolis, anche lui membro dell’organizzazione. “Un evento che dà lustro alla città - ha detto il vice sindaco Daniele - preparato molto bene dall’assessorato allo sport e dal comitato”.

L’assessore Piccinini ha spiegato che l’arrivo del Giro questa volta coinvolgerà pienamente la popolazione, anche attraverso gli eventi che lo anticiperanno e lo seguiranno. “Il Giro - ha spiegato Piccinini - non solo arriverà nel capoluogo d’Abruzzo, ma toccherà il centro per far sì che gli aquilani possano viverlo completamente. Il tragitto interno all’Aquila, infatti, sarà di 9 chilometri”.

Per quanto riguarda il dettaglio delle iniziative che faranno da cornice all’arrivo del Giro, grazie alla collaborazione con l’Atletica Abruzzo L’Aquila ci sarà una corsa podistica storica per la tradizione cittadina il 5 maggio, 10 chilometri di stracittadina che si tingerà di rosa e porterà tanti atleti ed amatori nella città.

Inoltre la società degli Aquilotti, con il presidente Renato Palumbo, allestirà nel centro storico un museo delle bici, con pezzi storici e con la collaborazione di tanti ex ciclisti.

Anche il Panathlon Club avrà un ruolo attivo nell’organizzazione e si esibirà il Gruppo Storico degli Sbandieratori alle varie iniziative. I monumenti cittadini saranno illuminati di rosa e tra l’altro Rcs – la cui divisione sport organizza il Giro – ha già scelto la foto di Palazzo dell’Emiciclo in rosa come una delle dieci più belle in Italia.

L’assessore Piccinini ha illustrato anche le varie forme di promozione che accompagneranno il Giro: cartelloni in città e pubblicità sugli autobus. Un convegno sarà dedicato alla sicurezza stradale; si svolgerà anche una “partita del cuore” e sarà allestito uno Street Food al Castello.

Vittorio Fabrizi ha insistito sulla volontà dell’amministrazione comunale di voler dare alla città un evento di più ampio respiro con tante iniziative che lo affiancheranno “Una buona filosofia - ha spiegato - anche nell’ottica della valorizzazione della città. Ci saranno inevitabilmente dei disagi passando la corsa in un tratto urbano ma volevamo compensare questo regalando agli aquilani degli appuntamenti di qualità. Va inoltre lodato l’operato del settore Opere pubbliche del Comune, i cui addetti stanno lavorando già da giorni per sistemare il manto stradale e quant’altro necessario in vista dell’arrivo della tappa”.

Due giorni dopo l’arrivo, il 19 maggio, è in programma un altro appuntamento, giunto alla quarta edizione: la Gran Fondo di ciclismo che vedrà impegnati tra i 700 e gli 800 atleti.

Ivan De Paolis ha infine sottolineato la valenza dell’idea “di far toccare ai ciclisti la città nel suo centro, per dare un abbraccio ideale all’Aquila nel decennale del terremoto. Il percorso è fatto da salite, discese, curve, rotatorie e pertanto ha anche una difficoltà notevole dal punto di vista tecnico - ha spiegato - e i corridori sono consapevoli di questo”.

Il percorso cittadino sarà di nove chilometri. I ciclisti entreranno nel territorio comunale della parte est della statale 17. All’altezza della frazione di Sant’Elia svolteranno verso via della Polveriera, strada in salita che confluisce in viale Panella. Transiteranno poi in via Savini, via Silone, via Federici, percorreranno in discesa viale viale De Gasperi (quartiere del Torrione), saliranno per viale Gran Sasso, passeranno per la Fontana Luminosa, via Castello, via Pescara, svotando poi a destra per tornare a viale Panella. Di nuovo in discesa verso via Cencioni, via della Crocetta, via Girolamo da Vicenza (circuito di Collemaggio, sempre a scendere). Riprenderanno dunque la statale 17 e, attraverso lo strappo in salita di Porta Napoli, rientreranno nel centro storico. L’arrivo è stato posizionato a viale Crispi, all’altezza della villa Comunale.