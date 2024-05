Il Giro d'Italia sbarca in Abruzzo: istruzioni e attese per l'arrivo a Prati di Tivo

Con l'arrivo del Giro d'Italia in Abruzzo, cresce l'attesa per la tappa di montagna che vedrà i ciclisti scalare le impervie strade di Prati di Tivo. Domani, sabato 11 maggio, la carovana rosa raggiungerà la località abruzzese, mentre il giorno successivo ripartirà da Avezzano per poi dirigersi verso Napoli. Mercoledì, il Giro tornerà in Abruzzo con la tappa Foiano di Val Fortore - Francavilla al Mare, seguita dalla Martinsicuro-Fano il giorno successivo.

Per coloro che desiderano assistere al vivo all'arrivo della corsa, sono state predisposte istruzioni dettagliate per garantire un accesso agevole e sicuro. L'utilizzo dei servizi di bus rimane la modalità preferenziale, con partenze dagli impianti sportivi di Montorio al Vomano a partire dalle 8:00 fino alle 11:30, consentendo l'arrivo a Prati di Tivo entro le 12:30. Si consiglia di arrivare il prima possibile per agevolare l'afflusso e consentire più viaggi. È prevista una fermata presso il piazzale MAP di Pietracamela per coloro che desiderano proseguire a piedi lungo il percorso.

L'accesso con auto private sarà consentito fino alle ore 9:30 dal bivio di ponte Arno sulla SS 80, con aree di parcheggio disponibili lungo il percorso. È importante notare che il transito veicolare sarà interdetto nelle zone interessate dal passaggio della gara. Per favorire la visione dell'intera tappa, il Comune di Pietracamela installerà tre maxi schermi in punti strategici lungo il percorso.

Il presidente del GAL Gran Sasso Laga, Carlo Matone, invita gli appassionati a utilizzare i mezzi pubblici messi a disposizione per favorire il flusso veicolare e garantire una partecipazione diffusa. "È un'occasione straordinaria per mostrare il nostro territorio e dimostrare il senso civico e sportivo dei nostri concittadini", sottolinea Matone.