Il Marsilio-bis: Ostacoli nella Formazione della Nuova Giunta

A meno di due giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale convocato per mercoledì 10 all'Aquila, la strada per la composizione della Giunta nel Marsilio-bis, non è ancora chiara. Nonostante il netto successo alle elezioni del 10 marzo, che ha garantito al presidente Marco Marsilio (FdI) il secondo mandato consecutivo, la coalizione di centrodestra si trova di fronte a difficoltà nel trovare un accordo.

Marsilio, che oggi a Bruxelles ha annunciato un incontro di maggioranza per discutere la formazione della nuova giunta, dovrà presentare il suo piano per l'esecutivo. Tuttavia, la sua proposta sulla distribuzione delle cariche ha provocato malcontento tra i suoi storici alleati di Forza Italia e Lega, i quali hanno stretto un patto per contrastare quanto considerano uno strapotere del governatore.

Nel confronto di domani all'Aquila, entrambi i fronti si presenteranno con posizioni contrastanti. Non è escluso che intervengano i vertici nazionali dei partiti per sbloccare la situazione.

Il coordinatore regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, ha espresso insoddisfazione per le divergenze nella coalizione, sottolineando che è la prima volta che ciò accade e che ciò rappresenta una situazione spiacevole. Forza Italia ha ricevuto offerte per la presidenza del Consiglio e un posto da assessore, mentre alla Lega è stato offerto un assessorato.

La disputa principale riguarda il numero di posti assegnati a Fratelli d'Italia, che ha ottenuto un numero maggiore di seggi rispetto agli altri partiti della coalizione. La Giunta attuale conta sei membri, e Marsilio vorrebbe ampliarla.

Nel frattempo, i vertici di Fratelli d'Italia a Pescara hanno ribadito la loro sintonia con Forza Italia sul metodo da adottare nella formazione della Giunta. Il segretario della Lega Abruzzo ha esortato Marsilio e Fratelli d'Italia a lavorare insieme, proprio come hanno fatto in passato Forza Italia e Lega quando erano i principali partiti della coalizione.

Domani si terrà il momento decisivo con il vertice di maggioranza.