Il Meteo: Alta Pressione in Rimonta ma Nuvolosità al Nord

Dopo il lungo weekend pasquale segnato da perturbazioni soprattutto al Nord, l'alta pressione rafforza il suo dominio sull'Europa mediterranea, portando stabilità al tempo. Tuttavia, alcuni disturbi persistono, con nuvolosità in arrivo sul versante tirrenico centro-settentrionale e nel Nordest. Nonostante ciò, il clima rimane primaverile su tutto il territorio.

Situazione Attuale

Martedì, si prevede un cielo prevalentemente soleggiato al Nord, con solo leggere nubi al mattino sul Levante Ligure e annuvolamenti pomeridiani sulle Alpi. Al Centro, nubi irregolari interesseranno Toscana e Lazio, con piogge sparse nella prima parte della giornata. Sul versante adriatico, invece, il sole farà capolino. Al Sud, il tempo rimarrà stabile e soleggiato, con qualche nuvola innocua sulle zone tirreniche al mattino.

Prospettive per Mercoledì

Le nubi aumenteranno al Nord con piogge sparse su Piemonte, Levante Ligure e Lombardia. Tuttavia, i fenomeni cesseranno gradualmente dalla sera, con schiarite in arrivo. Al Centro, nuvolosità diffusa e piogge sull'alta Toscana, in esaurimento serale. Al Sud, condizioni stabili e soleggiate senza variazioni significative di temperatura.

Andamento del Tempo per Giovedì e Venerdì

Giovedì, poche nuvole sulle regioni settentrionali, con qualche annuvolamento su Liguria e Alpi, ma senza piogge. Altrove, prevalenza di sole e temperature in aumento, con massime fino a 22/24°C al Sud. Venerdì, tempo stabile e soleggiato su tutta Italia, con qualche nuvola al Nord, specialmente in Liguria, ma senza precipitazioni. Temperature in leggero aumento, con massime fino a 23/24°C al Sud.