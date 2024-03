Il Ministro Bernini arriva a L’Aquila

Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e Ricerca sarà all’Aquila il giorno 2 marzo alle ore 11:30, presso la Clinica Pediatrica dell’Ospedale San Salvatore per incontrare i giovani medici della Scuola di Specializzazione in Pediatria, di nuovo attiva dopo la chiusura nel 2017.

All’incontro saranno presenti Roberto Santangelo, Vicepresidente Vicario del Consiglio Regionale d’Abruzzo e Presidente del Consiglio Comunale dell’Aquila, il Prof. Ferdinando Romano Direttore Generale dell’ ASL1 Abruzzo, i docenti della Scuola di Specializzazione, i Professori Vincenzo Salpietro e Maurizio Delvecchio, il personale medico ed infermieristico del Reparto di Pediatria e Pronto Soccorso Pediatrico dell’Ospedale San Salvatore.

“La scuola di specializzazione in Pediatria è un valore aggiunto per l’Università dell’Aquila, che è stata la promotrice della sua riapertura con l’impegno del Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologiche e delle istituzioni accademiche – commenta Santangelo – perché rende più attrattiva la città per chi intende completare gli studi all’Aquila in un settore, quello della Pediatria, che lamenta una carenza di specialisti in tutto l’entroterra abruzzese. Questa scuola di specializzazione consente di dare ai neo laureati aquilani in Medicina la possibilità di realizzare il sogno di diventare pediatri nella loro terra e ribadisce la vocazione del Capoluogo d’Abruzzo come centro di alta formazione e ricerca scientifica”.

La stampa sarà accolta all’esterno dell’ingresso dell’Ospedale.

Alle 12:15 il Ministro Bernini sarà in visita all’Accademia delle Belle Arti dell’Aquila, per conoscere da vicino uno dei centri d’eccellenza culturale d’Abruzzo.