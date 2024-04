Il Nuovo Basket Aquilano  Campione Regionale Abruzzese UNDER 19 GOLD

Non finiscono le soddisfazioni in casa Nuovo Basket Aquilano, in un aprile fantastico per la pallacanestro cittadina e in generale per il movimento sportivo aquilano!

Dopo la conquista con due giornate di anticipo della permanenza nel difficile Campionato di SERIE B Interregionale, ieri sera i ragazzi Under 19 Gold hanno conquistato il Titolo Regionale assoluto, bissando il successo della passata stagione e qualificandosi per gli spareggi per l’accesso alla Finale Nazionale di categoria, superando anche nella gara di ritorno in trasferta l’avversario diretto per la conquista del trofeo, il Magic Chieti, con cui si era arrivati appaiati in classifica prima della sfida decisiva.

Dopo aver vinto la gara del PalaAngeli (73-58), i giovani aquilani hanno superato nettamente i biancoverdi teatini al termine di una gara giocata con grande determinazione dal team del capoluogo e vinta con il punteggio di 84-59: un match molto delicato poiché dopo l’inaspettata sconfitta nel girone contro Isernia, al Magic Chieti sarebbe bastato vincere anche solo di un punto per scavalcare in classifica il Nuovo Basket Aquilano.

Sul parquet di Pala Piana Vincolato, però, i ragazzi di coach Luca Di Sabbato hanno imposto fin dall’inizio il gioco che contraddistingue tutte le formazioni del club del PalaAngeli, grande e feroce applicazione difensiva e altrettanto intensa capacità di far male offensivamente in velocità e a difesa schierata con i tanti tiratori a disposizione.

Un gruppo di ragazzi che da anni regala soddisfazioni al team biancoblù e che ha già nel tempo portato sulle bacheche del PalaAngeli tante altre vittorie sia nei Campionati Regionali Abruzzesi Under 13, Under 14, Under 15, sia con la partecipazione a Finali Nazionali e prestigiosi Tornei italiani ed internazionali.

Un successo che si inserisce nel solco delle attenzioni che da sempre tutto il nutrito Staff Tecnico e Dirigenziale della società aquilana riversa sui giovani, attenzioni che quest’anno hanno coinvolto un numero record di tesserati, dai 5 ai 19 anni, e che continuano a creare nei ragazzi un forte senso di appartenenza e di orgoglio per il club e la propria città, dimostrato sempre su ogni campo da ogni categoria.

Una tradizione consolidata nella cura del vivaio minibasket e giovanile (con quello di ieri sono 23 i Titoli Regionali conquistati negli ultimi 14 anni) che continua a lanciare ragazzi in prima squadra e che sarà sempre l’ossatura principale delle formazioni maggiori del Nuovo Basket Aquilano.

Questa la rosa dei ragazzi Campioni Regionali Abruzzesi 2024 Under 19 Gold:

Francesco Tuccella, Tommaso Santomaggio, Alessandro Bologna, Alessandro Serani, Federico Rivera, Luca Caldarelli, Gianmarco Cucchiella, Alessandro Bentivoglio, Mattia Pettinari, Lorenzo Ferrante, Roberto Andreucci, Matteo Serpetti, Stefano Castri, Francesco Fanari, Federico Ricci, Daniele Zitella Di Gregorio. Allenatore: Luca Di Sabbato.