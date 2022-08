Il Nuovo Indagatore dell’Incubo in Anteprima a Sulle Tracce del Drago.

Sarà proiettato in anteprima nazionale a “Sulle Tracce del Drago” il nuovo documentario a fumetti “Noi Siamo Samuel Stern” del nostro direttore responsabile Luca Di Giacomantonio frutto di un lungo e appassionato studio del nuovo personaggio apparso in edicola soli 3 anni fa e che già ha fatto molto parlare di se, merito senza dubbio del suo vulcanico editore Gianmarco Fumasoli, fondatore di Bugs Comics.

Una proiezione in anteprima nazionale che sarà preceduta da un panel sul personaggio diretto dallo scrittore Massimiliano Laurenzi a cui parteciperanno il regista, lo sceneggiatore (del fumetto) Marco Savegnago e uno dei disegnatori storici della testata Antonio Mlinaric (già creatore del frontespizio del fumetto e della locandina del documentario).

Sarà un momento per parlare di un vero fenomeno che ha contraddetto molti dei “punti fermi” del fumetto moderno che lo vorrebbe ormai “relegato” alle fumetterie o librerie di varia e solo con gli “occhi a mandorla”.

”Non è così - ci dice il regista - è vero che il fumetto orientale ha avuto un boom incredibile e che le edicole sono sempre meno, ma è anche vero che Samuel Stern ci fa capire come un progetto serio e ambizioso possa tranquillamente trovare il suo spazio e costruire una solida base di lettori”.

”Non è un caso - continua Di Giacomantonio - che questo personaggio a fumetti (che strizza l’occhio all’horror di Tiziano Sclavi, Dylan Dog, ed a quello di Robert Kirkman, Outcast) abbia trovato una sua collocazione precisa ed un suo percorso editoriale affrontando temi di cruda e scottante attualità. Non è difficile tra le sue pagine leggere degli ultimi, leggere di riscatto personale, di superamento dei propri limiti e di dignità al di fuori dei canoni supereroistici che non appartengono al Belpaese. Sono orgoglioso - conclude l’autore - che tutto questo sia stato il lavoro di un gruppo di autori romani da sempre affamati di fumetto perchè questa è l’unica realtà in tempi recenti che riesce a prosperare nella nona arte senza avere alle spalle nomi altisonanti e bilanci stellari. Un esempio profondamente italiano di dedizione e lucidità verso la costruzione dei propri sogni”.

La proiezione seguirà il panel che avrà inizio alle 18.00 del 2 settembre nei locali del Consiglio regionale d’Abruzzo presso il Palazzo dell’Emiciclo ed è una delle iniziative ufficiali della tre giorni di “Sulle Tracce del Drago” la fiera fantasy del capoluogo abruzzese.