Il Paradosso del Caffè Italiano: Tra Comodato d'Uso e Qualità a Discapito

Un articolo pubblicato sul Gambero Rosso il 15 gennaio 2024 ha scatenato polemiche affermando che "Il caffè italiano è il peggiore del mondo". Questa audace dichiarazione, proveniente da uno dei siti enogastronomici più autorevoli in Italia, solleva domande sulla qualità della bevanda nel Belpaese e, in particolare, sulla pratica diffusa del comodato d'uso.

Il comodato d'uso nel mondo del caffè in Italia si basa su un sistema in cui le torrefazioni forniscono non solo i chicchi di caffè, ma anche tutta l'attrezzatura necessaria, dal macinacaffè alle tazzine, spesso a prezzi vantaggiosi. Questo, tuttavia, sembra avvenire a scapito della qualità, con contratti che legano il barista in modo vincolante.

Andrea Antonelli, torrefattore, trainer SCA e brand ambassador di Pulycaff, spiega che il problema non risiede solo nella pratica del comodato d'uso in sé, ma nell'atteggiamento compiacente dei baristi. Antonelli sostiene che i baristi non sono obbligati ad accettare questa pratica se la qualità della materia prima non è adeguata. Alcuni torrefattori sembrano trascurare la qualità del caffè mentre forniscono attrezzature, ma Antonelli sottolinea che ci sono formule vantaggiose per entrambe le parti, a condizione che il barista sia ben preparato e conosca il prodotto.

La formazione dei baristi emerge come elemento cruciale, e diverse aziende, come Kimbo, stanno investendo nella creazione di reti di esperti del settore per garantire elevati standard di qualità. Kimbo, ad esempio, ha istituito i Coffee Specialist, incaricati di monitorare la qualità nei bar che utilizzano i suoi chicchi e di fornire formazione attraverso il Kimbo Training Center.

Il rapporto con il cliente è fondamentale, e molte aziende enfatizzano la trasparenza nei prezzi e la formazione continua per instaurare vere partnership con i baristi. Tuttavia, si evidenzia che il problema non è solo economico, ma anche culturale. La firma di contratti senza una piena comprensione sembra essere radicata nella tradizione italiana dei bar, ma ci sono segnali positivi che questa mentalità stia cambiando nel tempo.