Il Pineto Continua a Sorprendere All'Adriatico: 4-1 Contro il Pontedera

Il Pineto ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale all'Adriatico, superando un ostico Pontedera con un punteggio finale di 4-1. Questa prestazione ha spinto la squadra di Amaolo all'ottavo posto in classifica, con un totale di 8 punti. Questa vittoria è un modo ideale per avvicinarsi al prossimo storico derby contro il Pescara, in programma mercoledì prossimo sempre all'Adriatico.

La partita è stata decisa principalmente nel primo tempo, con due gol per parte. Il primo gol è stato siglato da Marafini, ex Primavera del Pescara, con un colpo di testa preciso al 2'. Poi è stata la volta di Volpicelli, il trequartista del Pineto, che ha calciato un gran sinistro al 10', approfittando anche dell'errore del portiere toscano.

Il Pontedera ha reagito con forza prima dell'intervallo, con il gol di Ignacchiti, che ha segnato di testa. Tuttavia, nella ripresa, la squadra di Amaolo ha chiuso gli spazi e ha messo sotto controllo il miglior giocatore ospite, Ianesi, in prestito dall'Udinese, spegnendo così la spinta degli ospiti.

La vittoria è stata ottenuta con fatica ma anche grazie alla concentrazione, alla tenuta fisica e alla determinazione dei giocatori del Pineto. I neoentrati, Chakir e Njambe, hanno dato il loro contributo decisivo nel finale della partita. Chakir ha messo in difficoltà la difesa toscana sulla destra e ha guadagnato il corner da cui è nato il terzo gol, realizzato poi da lui stesso al 43'. Nel pieno recupero, Chakir ha segnato il quarto gol, consolidando la vittoria.

La partita si è conclusa con un momento di tensione, con l'espulsione di Iaccarino dalla panchina. Questo comporterà la sua assenza nel prossimo derby contro il Pescara, previsto per mercoledì.

Tabellino della Partita

Pineto (3-5-2): Tonti; Evangelisti, Ingrosso, Marafini (dal 29′ s.t. Di Filippo); Teraschi (dal 17′ s.t. Baggi), Germinario, Amadio, Schirone (dal 29′ s.t. Njambe), Iaccarino (dal 17′ s.t. Borsoi); Gambale (dal 20′ s.t. Chakir), Volpicelli.

Pontedera (3-4-2-1): Lewis; Calvani, Guidi, Angori (dal 35′ s.t. Ambrosini); Perretta, Ignacchiti (dal 24′ s.t. Paudice), Catanese, Pretato (dal 39′ p.t. Provenzano); Benedetti (dal 35′ s.t. Fossati), Ianesi; Nicastro.

Arbitro: Gavini di Aprilia. Assistenti: Andreano e De Luca.

Reti: 2′ p.t. Marafini (Pi), 10′ p.t. Volpicelli (Pi), 35′ p.t. Ignacchiti (Po); 43′ s.t. Chakir (Pi).

Note: spettatori 361; espulso al 51′ s.t. Iaccarino (Pi) dalla panchina; ammoniti Marafini (Pi), Schirone (Pi), Tonti (Pi), Nicastro (Po), Guidi (Po), Amadio (Pi), Provenzano (Po); recupero 2′ p.t., 6’ s.t.