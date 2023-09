Il Pineto in Cerca della Prima Vittoria tra i Professionisti ad Ancona

Dopo due pareggi nelle prime giornate, la squadra di Amaolo è determinata a ottenere la sua prima vittoria nella stagione professionistica. Questa sera alle 20.45, il Pineto affronterà l'Ancona allo stadio "Del Conero" per la terza giornata di campionato. La sfida rappresenta un'altra occasione per cercare un risultato positivo contro un avversario di prestigio nel girone B. Non solo si tratta di un'importante sfida di campionato, ma le due squadre si ritroveranno presto anche nel primo turno di Coppa Italia il 4 ottobre.

Il mister Amaolo ha scelto di schierare Volpicelli fin dall'inizio in attacco, affiancato da Gambale. Tra i convocati, una menzione speciale va a Ingrosso, che inizierà la partita in panchina. Amaolo ha sottolineato la necessità di migliorare il rendimento in fase offensiva, poiché la squadra ha creato diverse opportunità ma ha bisogno di essere più incisiva davanti alla porta avversaria. La formazione dell'Ancona sarà priva del tecnico Donadel in panchina, squalificato, con il suo vice Falanga al comando.

Ecco il calendario delle prossime partite del Pineto: venerdì 29 settembre Lucchese-Pineto (ore 16.15), domenica 8 ottobre Pineto-Pontedera (18.30), domenica 15 ottobre Olbia-Pineto (14), domenica 22 ottobre Pineto-Cesena (18.30), giovedì 26 ottobre Carrarese-Pineto (18.30), lunedì 30 ottobre Vis Pesaro-Pineto (20.45).

Probabili Formazioni:

Ancona (3-4-1-2): 12 Vitali; 23 Clemente, 13 Marenco, 4 Cella; 7 Peli, 6 Nador, 21 Paolucci, 3 Martina; 10 Energe; 11 Cioffi, 9 Spagnoli. All. Donadel (squalificato, al suo posto Falanga).

Pineto (3-5-2): 22 Tonti; 24 Evangelisti, 14 Marafini, 4 Di Filippo; 20 Della Quercia, 8 Germinario, 21 Lombardi, 5 Schirone, 19 Borsoi; 9 Gambale, 7 Volpicelli. All. Amaolo.

Arbitro: Di Loreto di Terni.