Il Prefetto Nomina il Commissario per Ortona: Dott. Gianluca Braga

Il dottor Gianluca Braga, vice prefetto presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Chieti, è stato nominato Commissario prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di Ortona. A seguito delle dimissioni di nove consiglieri comunali di Ortona, il Prefetto della provincia di Chieti, Mario Della Cioppa, ha avviato la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale e ha sospeso in via d'urgenza le attività del Consiglio stesso. Contestualmente, ha conferito al Commissario prefettizio Braga i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale.