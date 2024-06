Il Prefetto Sospende il Vice Sindaco Umberto Niscola

Il vice sindaco di San Vincenzo Valle Roveto, Umberto Niscola, è stato sospeso dal suo incarico dal prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo. La decisione, presa oggi pomeriggio, è stata comunicata con urgenza al sindaco del comune marsicano e a tutti i consiglieri comunali.

La sospensione arriva dopo l’emissione di una misura cautelare di divieto di dimora, che impedisce a Niscola di svolgere le sue funzioni nel municipio. Il prefetto ha agito in seguito all'ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avezzano, Daria Lombardi, che ha applicato il divieto di dimora a Niscola nell'ambito di un'inchiesta.

L’indagine ha rivelato che Niscola, militare dell’Aeronautica, avrebbe svolto attività commerciali extra professionali senza dichiararle, percependo compensi non dichiarati per un totale di 240mila euro. Inoltre, in qualità di assessore e vice sindaco, avrebbe ingannato i suoi superiori ottenendo permessi non giustificati e assentandosi dal lavoro per circa sette anni, conseguendo un profitto illecito di circa 248mila euro.