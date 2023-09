Il Ritorno dei Tir sulla Statale: Traffico e Code a Causa dei Cantieri sull'A14

L'Abruzzo sta assistendo a un ritorno nel tempo mentre i lavori di manutenzione lungo l'autostrada A14 causano notevoli rallentamenti e congestioni del traffico. Gli autotrasportatori, alla luce di questa situazione, stanno optando per la strada costiera, la vecchia e più sgombera Statale 16, non solo per risparmiare tempo ma anche in termini di costi, dato che non prevede pedaggi.

È quasi come un viaggio nel passato quando, vent'anni fa, una sollevazione contro i "bisonti" sull'Adriatica costrinse molti autotrasportatori ad abbandonare la strada principale in favore dell'autostrada. Ora, con i lavori lungo l'A14 che causano disagi, i mezzi pesanti sono tornati a invadere la Statale 16, creando problemi di traffico nei comuni costieri come Pineto, Silvi, Fossacesia, Ortona, Francavilla e Montesilvano.

Lunedì si sono verificati intasamenti al casello di Pescara Nord/Città Sant'Angelo, e situazioni simili vengono segnalate lungo la Costa dei Trabocchi, dove ci sono anche cantieri aperti. Nel frattempo, Autostrade per l'Italia, la società concessionaria dell'A14, segnala rallentamenti tra Val di Sangro e Lanciano dovuti al transito di mezzi pesanti, nonché problemi di traffico tra i caselli di Pescara e Atri/Pineto in direzione Ancona e tra Fermo e Pedaso.

I sindaci dei comuni costieri stanno reagendo con preoccupazione e chiedono spiegazioni, rivolgendosi a Regione e alle società concessionarie. Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ricorda le battaglie passate per spostare il traffico pesante dall'autostrada alla Statale 16 e ora sta cercando un incontro con Regione, Anas e Autostrade per l’Italia per affrontare nuovamente il problema. La speranza è che riportare il traffico pesante sull'autostrada possa evitare il passaggio attraverso i centri abitati, riducendo rumori e inquinamento.