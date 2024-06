Il Ritorno di Lorenzo: "Grazie a Tutti, Tornerò Presto in Campo"

Dopo il grande spavento, Lorenzo, giovane calciatore della Cantera Adriatica Under 13, ha ringraziato tutti per il supporto ricevuto e ha espresso il desiderio di tornare presto in campo. Lorenzo era stato ricoverato in ospedale a seguito di un trauma cranico riportato durante la semifinale del campionato Under 13 Interprovinciale contro la Castrum Silvi, svoltasi al Poggio degli Ulivi.

Mercoledì scorso, durante un contrasto di gioco, Lorenzo ha battuto la testa e ha avuto una crisi convulsiva. Dopo due giorni di degenza e controlli medici, comprese due TAC che hanno fortunatamente escluso danni significativi, il giovane atleta è finalmente tornato a casa.

Circondato dall'affetto della sua famiglia, Lorenzo ha subito indossato la divisa della Cantera Adriatica per una foto destinata ai suoi compagni di squadra e agli allenatori, accompagnata da un messaggio rassicurante: "Sto bene e tornerò più forte di prima!".

Il sorriso e la determinazione di Lorenzo sono un segnale positivo per tutti coloro che hanno seguito con apprensione la sua vicenda. La Cantera Adriatica e i tifosi ora attendono con ansia il suo ritorno in campo.