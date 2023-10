Il Sindaco Di Piero Rassegna le Dimissioni: Fine della Giunta PD/M5S

Dopo quaranta giorni di serrate consultazioni politiche, il sindaco di Sulmona, Gianfranco Di Piero, ha deciso di porre fine alla sua carica. Gianfranco Di Piero, eletto alla guida della città con il sostegno di una lista civica appoggiata da M5S e Pd, a capo di una coalizione di centrosinistra, ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dalla carica di primo cittadino. Questo avvenimento ha preso luogo nel corso della seduta del Consiglio comunale, in cui il sindaco ha presentato una Giunta già priva dei suoi assessori, ai quali aveva revocato l'incarico tramite un apposito decreto.

"È giunto il momento. Siamo ora in un'epoca che richiede atti di coraggio. Rassegno le dimissioni, ma ci tengo a sottolineare il buon lavoro svolto", ha dichiarato Di Piero. Purtroppo, nonostante i lunghi sforzi compiuti durante le consultazioni politiche, che si sono protratte per circa quaranta giorni, non è stato possibile ricomporre una maggioranza consiliare coesa. Le dimissioni del sindaco diventeranno effettive e irrevocabili venti giorni dopo la data della ratifica, in conformità con quanto stabilito dalla legge.